Nach dem letzten Saison-Heimspiel des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf (0:3) ist es am Sonntag zu zahlreichen Ausschreitungen gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden dabei auch Einsatzkräfte angegriffen. Mehrere Beamte seien durch Tritte oder Flaschenwürfe verletzt worden. Zudem sei neben einem Polizeibus auch ein Rettungswagen beschädigt worden, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntagabend. Insgesamt wurden im Lauf des Sonntagnachmittags rund 20 Anzeigen aufgenommen, die meisten wegen Landfriedensbruchs mit tätlichem Angriff auf Polizeibeamte, (gefährlicher) Körperverletzung und Widerstands. Wie die Polizei weiter mitteilt, gab es außerdem einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein alkoholisierter Fußballfan schüttete einer vorbeikommenden Fahrradfahrerin am 11-Freunde-Kreisel einen Becher Bier ins Gesicht, sodass die Frau beinahe einen Unfall gebaut hätte. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.