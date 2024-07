Eberhard Fuhr geht in den Ruhestand. Fast ein halbes Jahrhundert diente er der Feuerwehr, half im Ahrtal und im Kriegsgebiet, bildete sich in den USA fort – und hatte doch stets den Schutz der Menschen in der Region im Blick. Es ist der Abschied von einem, der Engagement lebt und liebt, und der nun künftig an amerikanischen Autos schrauben wird – oder als Stallknecht aushilft.

