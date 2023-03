Abgenagte Bäume und vielleicht bald eine Burg: An der Lauter mitten im Bienwald leben wieder Biber. Mitte des 19. Jahrhunderts war der Biber hier ausgerottet worden. Weil er im Wasser lebt, galt er bei Mönchen als Fastenspeise; sein Fleisch soll nach Wild schmecken. Dass die geschützte Art bald wie in Bayern gejagt werden darf, ist aber unwahrscheinlich. Kritisch könnte es allenfalls werden, wenn ein Biber seinen Gang in einen der Rheindeiche gräbt. Warum der Biber in der Südpfalz freudig begrüßt wird, lesen sie hier.