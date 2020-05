Bei dem Luxusbetten-Hersteller Schramm aus Winnweiler (Donnersbergkreis) gibt es nach einem Streit innerhalb der Unternehmerfamilie ein neues, externes Führungsduo. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, wird Bernd Schellenberg, der bereits seit April als Geschäftsführer fungiert, künftig von Martin Kaus unterstützt. Nachdem bereits Axel Schramm mithilfe einer einstweiligen Verfügung als Geschäftsführer abgesetzt worden war, zieht sich nun auch seine Schwester Susanne aus dem operativen Geschäft zurück. Die Unternehmerfamilie will laut Mitteilung künftig an der strategischen Ausrichtung arbeiten. Die Geschäftsführung haben damit zwei familienfremde Personen übernommen.

