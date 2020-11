Wenige Stunden nachdem am Mittwoch ein 18-Jähriger seine Führerscheinprüfung bestanden hatte, baute er einen Unfall. Laut Polizeibericht lieh sich der junge Mann nach der Fahrprüfung am Morgen den BMW seines Bruders, um damit zur Schule zu fahren. Nach Schulschluss fuhr er die Franz-Zang-Straße (Mundenheim) entlang und wollte in die Christian-Weiß-Straße abbiegen. Dabei verlor der 18-Jährige die Kontrolle über das Auto, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Polizei vermutet, dass der Fahranfänger zu schnell unterwegs war. Er und sein Mitfahrer blieben unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro.