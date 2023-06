Nachdem am Sonntagabend an der A6 bei Wattenheim CO 2 -Kartuschen und E-Zigaretten im Frachtraum eines brennenden Mercedes-Transporters explodiert waren, sind bei der Polizei keine weiteren Schadensmeldungen eingegangen. Die Beamten hatten zunächst damit gerechnet, dass vorbeifahrende Autos von umherfliegenden Trümmern getroffen wurden. Schließlich waren Wrackteile über die Fahrbahnen geflogen und hatten auf beiden Seiten der Autobahn Grasflächen und Bäumen entzündet. Wehren aus der ganzen Region mussten deshalb zum Großeinsatz anrücken. Zur Vorgeschichte hatte der Fahrer des Transporters der Polizei gesagt: Während der Fahrt war plötzlich Rauch aus seinem Motorraum gequollen. Er habe nur noch anhalten und sich in Sicherheit bringen können. Die Beamten gehen daher von einem technischen Defekt aus, den sie nicht mehr genauer bestimmen lassen wollen. Denkbar ist ihnen zufolge, dass es die Versicherung doch genauer wissen will und sie deshalb einen Gutachter einschaltet.