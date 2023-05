Im Zusammenhang mit dem Einsatz wegen der Explosion in einem Ratinger Hochhaus hat es ein weiteres Todesopfer gegeben. Ein älterer Mann, der in dem Haus gelebt habe, sei gestorben, sagte am Freitag Silke Wehmhörner von der Polizei Düsseldorf.

Nach Informationen des „Spiegel“ hatte der Mann durch den mehrstündigen Einsatz nicht mehr versorgt werden können. Mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren bei der Explosion verletzt worden. In der Wohnung war die Leiche einer Person entdeckt worden, die schon vor längerer Zeit verstorben war.

Bei der Explosion soll es sich um eine gezielte Attacke auf die Einsatzkräfte gehandelt haben. Der Bewohner soll die Wohnungstür geöffnet und gezielt eine brennende Flüssigkeit auf die Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst geschleudert haben, sagte Dietmar Henning von der Polizei Düsseldorf am Freitag. „Die Einsatzkräfte haben dann, selber brennend, den Ort verlassen.“

Laut Heike Schultz von der Polizei Düsseldorf haben ihre Kollegen in der Wohnung mehrere Waffen gefunden. Eine PTB-Waffe sowie mehrere Messer und Dolche seien sichergestellt worden, sagte Schultz bei einer Pressekonferenz am Freitag. Außerdem sei ein Gefäß gefunden worden, aus dem der Verdächtige die brennbare Flüssigkeit auf die Einsatzkräfte geschleudert haben soll. Bei der Flüssigkeit soll es sich nach ersten Erkenntnissen um Benzin gehandelt haben, möglicherweise seien auch weitere Stoffe dazugemischt worden.