Nach der Explosion eines Taxis in Liverpool hat Großbritannien die Terrorwarnstufe auf die zweithöchste Stufe angehoben. Die Terrorgefahr sei am Montag von „erheblich“ auf „schwerwiegend“ gesetzt worden, teilte Innenministerin Priti Patel mit. Dies bedeutet, dass ein Anschlag sehr wahrscheinlich ist. Am Sonntag war eine selbstgebastelte Bombe in einem Taxi vor einem Krankenhaus in Liverpool explodiert, nach Angaben der Anti-Terror-Polizei handelt es sich bei dem toten Fahrgast um den mutmaßlichen Bombenbauer.

Premierminister Boris Johnson sagte am Montag, Großbritannien werde sich „nicht vom Terrorismus einschüchtern lassen“. „Wir werden niemals denjenigen nachgeben, die uns mit sinnlosen Taten spalten wollen.“

Nach Angaben der städtischen Behörden und Medienberichten zufolge hatte der Fahrer den Passagier vor der Frauenklinik im Taxi eingesperrt, nachdem dieser ihm verdächtig vorgekommen war. Das Fahrzeug explodierte kurz darauf, der Fahrer konnte sich leicht verletzt retten.