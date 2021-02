Nachdem am Freitag im Kaminofen eines Wohnhauses in Otterberg (Kreis Kaiserslautern) ein Holzscheit explodiert war, hat die Polizei am Donnerstagmorgen damit begonnen, ein Holzlager in Fischbach zu durchleuchten. Dabei kommt nach Angaben des Präsidiums Westpfalz ein mobiles Röntgengerät des Bundeskriminalamts zum Einsatz. Auch Einsatzkräfte des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz und des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterstützen die Aktion der Polizei Kaiserslautern. Ein Spezialhund hatte den Brennholzstapel in den vergangenen Tagen bereits abgesucht, aber nichts Verdächtiges gefunden. Nun soll vorsorglich jeder Holzscheit mit dem Röntgengerät des BKA durchleuchtet werden. Denn nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen stammte das in Otterberg explodierte Holzstück von dem Brennholzstapel in Fischbach. Dieser gehörte einem verstorbenen Angehörigen der betroffenen Eheleute.

Explodierter Scheit stammte aus Fischbach

Sie hatten das Brennholz zu sich nach Hause geholt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass auf diesem Weg der präparierte Holzscheit von Fischbach in den Kaminofen nach Otterberg gelangte. Die Polizei schließt eine Verbindung zu dem vor zwei Jahren verstorbenen Landschaftsgärtner aus Mehlingen nicht aus. Der damals 59-jährige Gartenbauunternehmer hatte einzelne Sprengfallen – darunter manipulierte Holzscheite – bei Personen ausgelegt, mit denen er im Clinch lag. Außerdem tötete er einen 64-jährigen Arzt aus Enkenbach mit einer Handgranate, die vor der Haustür des Mediziners abgelegt war. „Die Ermittlungen zur Explosion in Otterberg und hierbei auch insbesondere die kriminaltechnische Untersuchung der Überreste des präparierten Holzstücks dauern an“, so die Polizei.