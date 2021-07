Die K2 zwischen Dackenheim und Freinsheim ist bis auf Weiteres voll gesperrt. Wie der zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mitteilt, ist die Ursache ein Erdrutsch an der Lösshohl in Folge des Starkregens und der Unwetter der vergangenen Tage. Dackenheim kann daher aktuell ausschließlich über die B 271 zwischen Herxheim am Berg und Kirchheim angefahren werden. Derzeit werde laut LBM abgestimmt, was getan werden muss um Verkehrs- und Standsicherheit wiederherzustellen. Wie lange die Arbeiten dauern, ist noch unklar.