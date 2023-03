Mit den ersten Länderspielen nach dem verheerenden Erdbeben will Nationaltrainer Stefan Kuntz den Menschen in der Türkei Ablenkung und Unterhaltung schenken. „Du gibst den Menschen Freude und Hoffnung. Das ist für uns neben der sportlichen Qualifikation dieses Mal das Wichtigste“, sagte der 60-Jährige vor dem Start in die Qualifikation für die Fußball-EM 2024. „Wenn wir den betroffenen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, weil ihre Nationalmannschaft gut spielt, macht uns das sehr stolz.“

Gut sechs Wochen nach dem verheerenden Beben mit mehr als 50.000 Toten in der Türkei startet Kuntz mit seiner Mannschaft mit den Partien am Samstag in Armenien und drei Tage später gegen den WM-Dritten Kroatien in die wichtige EM-Quali. Die Teilnahme an dem Turnier in Deutschland im kommenden Jahr hatte der frühere deutsche U21-Coach, der mit der Türkei in den Play-offs die WM 2022 verpasst hatte, von Beginn an als großes Ziel ausgegeben.