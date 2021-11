Im Landauer SBK-Markt ist das Schlange stehen an der Kasse nicht mehr zwingend nötig. Eine neue Bezahlmethode macht es möglich. Scan and go, auf Deutsch Scannen beziehungsweise Erfassen und gehen – so nennt sich das System, das Kunden mit einer App des Handelskonzerns Edeka nutzen können. Sie können ihre Einkäufe mit dem Smartphone erfassen und online bezahlen. Mehr Erfahrung mit diesem Angebot haben Edeka-Märkte im Kreis Südliche Weinstraße. Wer nutzt diesen Service? Und: Verzeichnen die Märkte nicht mehr Diebstähle?

Mehr zum Thema lesen Sie hier