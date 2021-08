Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat einer Sprecherin zufolge das Formular abgeändert, an dem sich Katastrophenschützer orientieren, wenn sie Warnungen im Radio senden lassen wollen. Hintergrund ist eine Panne in der Flutnacht: Im Kreis Trier-Saarburg sollten Anwohner mit Rundfunk-Durchsagen über die Gefahr informiert werden, aber die Meldungen haben die Sender gar nicht erst erreicht. Denn SWR-Recherchen zufolge hatte ein vor Ort zuständiger Einsatzleiter im Informationssystem des Katastrophenschutz-Bundesamts den falschen Verteiler erwischt.

Hinweis schon im Juni

Das für den Katastrophenschutz zuständige Innenministerium in Mainz weist die Hauptverantwortung für diesen Fehler zwar vor allem den Entscheidern vor Ort zu. Doch zugleich räumt es ein: Im Juni war ein Hinweis einer Berufsfeuerwehr eingegangen, in dem es um Differenzen zwischen dem vom Land vorgegebenen Formular mit den Hinweisen für die Einsatzleiter und der eigentlichen Eingabemaske geht. Und genau diese Unterschiede sollen dann der Grund für die Panne in Trier gewesen sein.

