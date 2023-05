Anke Rehlinger ist es vor einem Jahr gelungen, mit „echter Saarlandliebe“ und absoluter SPD-Mehrheit Ministerpräsidentin zu werden. Die 47-Jährige regiert leidenschaftlich und energisch. Spielerisch leicht hat sie zentrale Vorhaben aus ihrem Wahlprogramm umgesetzt. Aber die dicksten Brocken kommen noch. Erfolgreiche Politik wird nicht nur in Zahlen und Fakten gemessen, es geht auch um Gefühle. Zumal im Saarland. Dort fühlen sich die Menschen zuweilen an den Rand gedrängt, zu kurz gekommen. gemeinsamen Nenner reduziert, nicht versprach. Rehlinger ging mit Elan ans Werk – und lieferte. Was sie lieferte und was nicht, das ist hier zu lesen.