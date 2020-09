Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Donnerstag sind drei Polizeibeamte von zwei Brüdern im Alter von 20 und 23 Jahren teilweise schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stand einer der Männer unter dringendem Verdacht, in den illegalen Drogenhandel verwickelt zu sein. Die Ermittlungsgruppe „Rauschgift“ habe deshalb am Vormittag die Wohnung des 23-Jährigen im Ortsteil Neckarhausen durchsucht. In der Wohnung, in der sich auch der 20-jährige Bruder des Verdächtigen aufgehalten habe, seien knapp 100 Gramm Kokain, über 30 Gramm Metamphetamin, eine Vielzahl von Glasfläschchen gefüllt mit dem Dopingmittel Testosteron, eine Machete und ein Baseballschläger sowie über 4000 Euro aufgefunden und sichergestellt worden.

Brüder festgenommen

Laut Polizei griff der 20-Jährige Bruder während der Durchsuchung unvermittelt mehrere Polizisten an, drei wurden dabei verletzt. Einem Beamten schlug er ins Gesicht, seine Kollegin streckte er mit einem Faustschlag nieder. Als diese aufzustehen versuchte, habe der 20-Jährige ihr einen weiteren Schlag ins Gesicht versetzt. Beide Beamte erlitten schwere Verletzungen und wurden in eine Klinik gebracht. Die Männer wurden festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.