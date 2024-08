Die deutschen Handball-Herren haben gegen Frankreich im Viertelfinale mit 35:34 gewonnen und damit das Halbfinale erreicht. Es war ein dramatisches Spiel, in dem die Deutschen erst Sekunden vor dem Ende die Verlängerung erzwangen und dort Sekunden vor Schluss den Siegtreffer erzielten.

Die Franzosen waren in der ersten Hälfte das klar stärkere Team und zeigten mit den lauten Heimfans im Rücken eine klare Leistungssteigerung gegenüber der Gruppenphase. Nach der ersten Hälfte stand es 17:14 für Frankreich, vor allem der französische Torhüter Vincent Gerard zeigte immer wieder starke Paraden.

In der zweiten Hälfte wurde die deutsche Mannschaft immer besser und ging zehn Minuten vor Schluss in Führung. Allerdings war gerade kurz vor Schluss war die Chancenverwertung mangelhaft. So gelang es Frankreich, die Partie erneut zu drehen: Sechs Sekunden vor Schluss führten die Gastgeber mit einem Tor. Die deutsche Mannschaft konnte den Ball allerdings abfangen und mit der Schlusssirene die Verlängerung erzwingen.

Die erste Hälfte der Verlängerung ging mit einem 32:32 zu Ende. Auch die zweite Hälfte der Verlängerung blieb hochdramatisch. Zehn Sekunden vor Schluss ging Deutschland dann mit 35:34 in Führung. Der Kaiserslauterer David Späth im deutschen Tor hielt den letzten Ball und sorgte damit für den deutschen Sieg.