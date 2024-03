Ein vergoldeter Schnuller könnte bei der Aufklärung mehrerer Wohnungseinbrüche in der Region Karlsruhe helfen. Der auffällige Schnuller und weitere Wertgegenstände waren einem Pfandleiher von Verdächtigen zum Kauf angeboten worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Vom Eigentümer des Schnullers, den die Polizei nun sucht, erhoffen sich die Beamten weitere Ermittlungsansätze. An dem türkisfarbenen Schnuller sind Applikationen aus Echtgold angebracht. Er sei dem Pfandleiher in einer gleichfarbigen Plastikbox mit transparentem Deckel übergeben worden.