Irgendwie grüßt in dieser Saison beim 1. FC Kaiserslautern des Öfteren das Murmeltier. Auf rauschende Abende im DFB-Pokal folgt der Alltag in der Zweiten Bundesliga. Was gut ist für den Klub, denn es bedeutet, dass er im deutschen Cup-Wettbewerb ziemlich weit vorgerückt ist. Was nicht so gut ist: Auf den Rausch folgte bislang meist der Kater. Und nun nach dem Sieg bei Hertha BSC und dem Einzug ins Halbfinale steht auch noch ein Auswärtsspiel bei einem unbequemen Aufsteiger an. Zumal die SV Elversberg selbst jeden Punkt braucht. Was ist drin für die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis?

Anpfiff ist am Sonntag um 13.30 Uhr, die RHEINPFALZ ist natürlich im Stadion und berichtet direkt per Liveticker.