In der Flutkatastrophe stehen zwei CDU-Politiker besonders in der Kritik: der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und der Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler. Der rheinland-pfälzische CDU-Generalsekretär Jan Zimmer verteidigt den Kanzlerkandidaten als Krisenmanager. Auf die Frage, ob der CDU-Landesverband noch damit hadert, dass Markus Söder nicht Kanzlerkandidat geworden ist, sagt Zimmer im RHEINPFALZ-Interview: „Armin Laschet ist unser Spitzenkandidat, und wir kämpfen dafür, mit ihm stärkste Kraft zu werden. Die Leute legen sich ins Zeug für die Kandidaten vor Ort.“ Dass die rheinland-pfälzische Landesregierung einen „Vor-Ort-Beauftragten“ für die Hochwasserregion berufen hat, sieht Zimmer als Erfolg der CDU-Kritik am Krisenmanagement der Regierung von Malu Dreyer (SPD). Was er zu Pföhler und der Forderung nach dessen Rücktritt sagt, lesen Sie im vollständigen Interview.