Ein ordentliches Spiel hat Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen bei der HSG Nordhorn-Lingen abgeliefert, am Ende fiel die 26:31-Niederlage zu hoch aus. Das Hinspiel verloren die Eulen in Ludwigshafen mit 20:26. Wie Trainer Michael Haaß das Spiel beurteilt, lesen Sie hier.

Mit nur einem Tor Rückstand (14:15) ging die Mannschaft von Michael Haas in der Emsland Arena in die Pause. Zeitweise lagen die Eulen mit vier Toren zurück (9:13). Die Mannschaft zeigte Moral. Mit einem 3:0-Lauf starteten die Pfälzer verheißungsvoll in die zweite Halbzeit und führten zeitweise.

Am Ende setzte sich der Tabellensechste gegen die ersatzgeschwächten Gäste durch. Die Eulen stecken nach dieser Niederlage mit 22:38 Punkten als Tabellendreizehnter weiter im Abstiegskampf. Beste Torschütze waren Tim Schaller (6/2) und Lars Röller (5).