Im Vorjahr war es ein einziges Desaster in Kaiserslautern: Manch ein Schüler musste bis zu den Herbstferien ohne Bücher auskommen. Die Schulbuchausleihe hat hinten und vorne nicht funktioniert, nachdem die Bücher dafür aus der ganzen Republik angekarrt wurden. Nachdem Thalia ausgestiegen ist, führt jetzt WR Security mit der Tochter WR Service Regie und ist damit auch zuständig für das Ausfahren der Bücherpakete an die Schulen. Das Unternehmen hat viel Erfahrung mit Logistik. Laut Michael Blauth, dem geschäftsführenden Gesellschafter, sind rund 90 Prozent der Bücher schon eingetroffen im Lager in der Blumenstraße. Am Mittwoch werden das Hohenstaufen-Gymnasium und das Rittersberg-Gymnasium beliefert.