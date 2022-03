Endlich wieder Hamecker-Markt in Bad Bergzabern. Im Frühjahr 2017 fiel der Startschuss für den ersten Feierabendmarkt in der Pfalz, der Gäste aus der ganzen Region anzog – von April bis Freitag jeweils am ersten Freitag im Monat. Doch wegen Corona musste die Kurstadt 2020 und 2021 eine Zwangspause einlegen. Nun soll das After-Work-Einkaufsvergnügen eine Renaissance erleben. Am Freitag, 1. April, 15 bis 21 Uhr, können rund um die Marktkirche wieder Spezialitäten aus der Südpfalz und aus dem Elsass gekostet und erworben werden. Zudem lädt der Werbekreis für den 3. April von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag in die Innenstadt ein. Eingebettet ist dies in die Kerwe unter dem Motto „Fit in den Frühling“ von Freitag bis Montag auf dem Schlossplatz.