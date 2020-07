Die Pirmasenser Tafel hat ihre Ausgabepraxis geändert. Die Kunden werden nicht mehr an der Ausgabestelle im Freien mit ihren Tüten voller Lebensmittel versorgt, sondern kommen wieder rein ins Haus. Seit den Einschränkungen im Zuge der Corona-Krise hatte die Tafel auf die bisher übliche Praxis der Ausgabe in ihrem Ladenlokal in der Werner-Egk-Straße auf dem Kirchberg verzichtet. Die schon älteren ehrenamtlichen Helfer wollten möglichst wenig direkten Kundenkontakt und eine größere Ansammlung wartender Warenempfänger wäre auch rein rechtlich nicht mehr erlaubt gewesen. Ende März hatten deshalb junge Pirmasenser die Warenausgabe direkt aus dem Lieferwagen auf dem Hof der Wittelsbachschule übernommen. Die Tafel-Mitarbeiter hatten zuvor große Tüten mit Lebensmittelrationen gepackt. Inzwischen hat die Tafel die Ausgabe wieder in die Werner-Egk-Straße verlagert, allerdings durften die Kunden nicht in das Gebäude, sondern bekamen ihre vorgepackte Tüte an einem Schalter an der Tür. Jetzt müssen die Kunden zwar immer noch vor der Tür warten und können nur einzeln eintreten. Die Tütenausgabe ist jetzt aber im Innern und die Kunden verlassen das Gebäude durch den Nebeneingang. Die Tafel verspricht sich dadurch weniger Menschenansammlungen vor dem Gebäude. „Wir wollen dichtes Gedränge vermeiden“, erklärt Hildegard Kischitzki, die zweite Vorsitzende des Vereins. Die Tüten werden weiterhin vorgepackt und jeder Kunde erhält je nach Personenzahl seines Haushalts entsprechend viele Tüten.