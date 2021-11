Der Landtagsabgeordnete und Bad Dürkheimer CDU-Ortsverbandvorsitzende Markus Wolf schließt einen Parteiausschluss von Eleonore Büschges nicht aus. Die Frau, die im Ortsverbandsvorstand als Referentin für Organisation geführt wird, organisiert seit Monaten Kundgebungen gegen die Corona-Vorschriften. Am vergangenen Montag endete die Veranstaltung in Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Wolf sagt: Er erwarte, dass sich Büschges von den Vorfällen distanziere oder selbst Konsequenzen ziehe. Der Vorstand warte nun erst einmal ab, was die Prüfung der Geschehnisse durch die Behörden ergebe. Für einen Parteiausschluss gebe es aber hohe Hürden. Mehr dazu steht im ausführlichen Bericht.