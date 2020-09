Am Deutsch-Französischen Gymnasium in Saarbrücken wurden am Dienstag, 22. September, alle Schüler und Lehrkräfte sowie sämtliches Personal in Quarantäne geschickt. Grund ist ein bestätigter Corona-Fall in einer 12. Klasse. Zuletzt habe die betreffende Person am Montag, 14. September, die Schule besucht – dies aber schon seit Tagen offenbar krank mit Symptomen. Das Gesundheitsamt des Regionalverbands Saarbrücken sei am Dienstagmorgen von der Schule über den positiven Befund informiert worden. Weil die Kontakte inzwischen nicht mehr rückverfolgbar seien, wurde nun die gesamte Schule bis einschließlich Montag, 28. September, geschlossen. 1200 Schüler, Lehrer und Mitarbeiter müssen sich nun auf eine Covid-19-Infektion testen lassen.