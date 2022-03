Nach Angaben der Hersteller-Firma ist das weltweit bislang nur ein einziges Mal passiert: Vor knapp zwei Jahren haben Angreifer bei Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) einen Anhänger-Blitzer trotz seiner Panzer-Hülle so stark beschädigt, dass er nicht mehr repariert werden konnte. Als mutmaßliche Täter müssen sich deshalb an diesem Montag drei junge Männer vor dem Amtsgericht in Neustadt verantworten. Zuvor war ihr Prozess mehrfach verschoben worden.

Sensoren für 220.000 Euro

Das Land hat aus dem Brandanschlag mit einem Schaden von 166.600 Euro mittlerweile Konsequenzen gezogen: Die Geräte der Polizei haben für insgesamt 220.000 Euro einen Extra-Schutz bekommen. Nun sind Sensoren eingebaut, die das unmittelbare Umfeld des Anhängers überwachen. Wenn ihm jemand zu nahe kommt, gehen Warnlichter an. Und gleichzeitig schalten sich Kameras ein, die Bilder für eine spätere Fahndung nach einem Angreifer liefern.

Wie die Polizei die Angeklagten aufgespürt hat und was aus den Messdaten des zerstörten Blitzers wurde, steht im ausführlichen Bericht.