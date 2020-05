Am Wochenende vom 21. auf den 22. März hatte ein Unbekannter eine Sitzauflage in der Kirche in Blieskastel-Biesingen angezündet. Seither ermittelt die Polizei wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Jetzt auch mit einem Phantombild, das auf Grundlage von Zeugenaussagen erstellt wurde. Das Feuer war von selbst erloschen. Zeugen hatten einen 1,80 bis 1,90 Meter großen braunhaarigen Mann beobachtet. Der Unbekannte soll zwischen 25 und 50 Jahre alt sein. Er habe Hochdeutsch ohne Akzent gesprochen und eine schwarze Kapuzenjacke, blaue Jeans und blauweiße Adidas-Schuhe getragen. Er sei etwas kräftig gewesen und habe einen gepflegten Eindruck erweckt. Um Hinweise bittet der Kriminaldauerdienst in Saarbrücken unter der Telefonnummer 0681/962-2133.