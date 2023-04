Nach dem Brand am 22. März vor dem Geschäft Leder Horn an der Ecke Hauptstraße/Schütt in Neustadt gehen die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung der 135 Quadratmeter großen Filiale in die finale Phase.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Glomex Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Wie Geschäftsführerin Susi Leibbrand informiert, sei ein Großteil der intensiven Reinigungsarbeiten erledigt. In dieser Woche soll noch eine spezielle Luftreinigung gemacht werden, und eventuell müssten noch Deckenelemente ausgetauscht werden, sofern chemische Untersuchungen weiter eine Belastung feststellen. „Ich bin zuversichtlich, dass es nach der Luftreinigung endlich gut ist“, sagt Leibbrand. Zuvor hatte es der Inhaberin zufolge bei den Aufräumarbeiten immer wieder Rückschläge gegeben, und es dauere, bis das Sortiment wieder vollständig aufgefüllt sei. „Der Plan ist aber, nächste Woche Donnerstag zu öffnen.“ Gefreut hat sich Leibbrand über „die große Anteilnahme der Neustadter“, die sie so nicht erwartet habe.