Die Kita in Ungstein musste am Donnerstag nach dem Wohnungsbrand vom Vortag zunächst geschlossen bleiben. Das hat die Dürkheimer Stadtverwaltung auf Anfrage mitgeteilt. Das Gesundheitsamt hat die Räume erst wieder freigeben müssen.

Heute soll die Kita Regenbogen den wegen Corona „eingeschränkten Regelbetrieb“ wieder aufnehmen. Zwei Gruppen zu je 15 Kindern werden laut Stadt hier betreut. Die Kinder sollen in einem Stuhlkreis über das Geschehen sprechen können. Ein Feuerwehrmann sowie ein Psychologe nehmen daran teil.

Brandgutachter vor Ort

In einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Gebäudes in der Ungsteiner Weinstraße war am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Der 74-jährige Bewohner wurde von zwei Feuerwehrmännern gerettet. Laut Stadtverwaltung ist von den drei Nachbarwohnungen nur eine durch das Feuer nicht mehr nutzbar. Die Bewohner seien kurzfristig mit privater Hilfe anderweitig untergekommen, da die Leitungen für Gas, Wasser und Strom abgestellt werden mussten. Der Brandgutachter der Kriminalpolizei Neustadt hat am Donnerstag seine Arbeit aufgenommen. Die Ergebnisse sollen laut Polizei am Freitag vorliegen.