[ Aktualisiert 16.50 Uhr] Nach dem Brand in der Heidelberger Altstadt am frühen Sonntagmorgen ist derzeit ein Haus nicht bewohnbar. Wie die Polizei mitteilt, wurden zwei weitere Häuser am Montag wieder freigegeben. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen und hatte auf das darüberliegende Dachgeschoss sowie auf zwei benachbarte Häuser übergegriffen. Der 29-jährige Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, zog sich leichte Brandverletzungen zu und musste in einer Klinik ambulant behandelt werden. Nach einer ersten Schätzung könnte der durch den Brand entstandene Schaden im siebenstelligen Bereich liegen.