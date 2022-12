„Ich bin noch immer fassungslos“, sagt Andreas Schwalié. In seinem Ramberger „Wecklädl“ duftet es verführerisch nach frisch gebackenen Brezeln, doch der Vorsitzende des Motorsportclubs hat noch immer den Gestank von Rauch und Schutt in der Nase. Wie geht es weiter, nachdem das Vereinsheim am Montag abgebrannt und wohl nicht mehr zu retten ist? Das erfahren Sie im ausführlichen Artikel.