Dimitrios Grammozis wird nicht auf den geflügelten Spruch: „Never change a winning Team“ bauen können. Der Trainer des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern wird beim Spiel am Sonntag bei der SV Elversberg nämlich auf Julian Niehues verzichten müssen (13.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de). Der defensive Mittelfeldspieler des FCK fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte. Wer für Niehues in die Startelf rückt, ließ Grammozis offen. Optionen gibt es mehrere: Afeez Aremu, Tobias Raschl, Ba-Muaka Simakala.

„Müssen eine Schippe drauflegen“

Keine Option ist für den Kaiserslauterer Cheftrainer in Elversberg die Zügel schleifen zu lassen. „Wir sind nicht in der komfortablen Situation, dass wir sagen können, ein paar Gänge rauszunehmen. Im Gegenteil: Wir müssen eine Schippe drauflegen“, sagt Grammozis. Die Situation sei beim FCK trotz des 4:1-Sieges gegen Schalke 04 in der Zweiten Liga oder dem 3:1-Erfolg am Mittwoch im DFB-Pokalviertelfinale bei Hertha BSC noch angespannt. Elversberg spiele als Aufsteiger eine gute Runde. Doch die vergangenen Wochen gab es eine Delle. Nur einen Punkt holte die SVE aus den letzten fünf Partien. Das Momentum liegt beim FCK. „Es wird daher eine mentale Geschichte“, sagt Grammozis: „Außerdem haben wir eine Heimspiel-Feeling.“ 2001 FCK-Fans begleiten den FCK bislang ins Saarland.