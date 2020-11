Seine Aufforderung war unfreundlich gemeint, Polizisten haben sie daraufhin um so eifriger befolgt: Der 23-Jährige war ihnen in Neuwied aufgefallen, weil er in Richtung ihres Streifenwagens gespuckt hatte. Und als sie ihn deshalb nach seinen Personalien fragten, sagte er: „Find’s doch selber raus.“ Das taten sie dann auch: indem sie ihm nachdrücklich erläuterten, was mit Leuten passiert, die partout die Herausgabe ihrer Personalien verweigern. Denn die können deshalb sogar in einer Gewahrsamszelle landen. Ein Polizeisprecher berichtet: Angesichts solcher Perspektiven verriet der 23-Jährige doch noch, wer er ist. Und so konnten die Beamten auch seinen Namen in die Anzeige schreiben, die sie wegen des beleidigenden Spuckens verfassten.