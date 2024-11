Der Malinois, der im August bei einer privaten Hochzeitsfeier in Ruppertsberg (Kreis Bad Dürkheim) ein damals zwei Monate altes Baby gebissen und verletzt hatte, wird weiterhin als Polizeidiensthund eingesetzt. Das hat das rheinland-pfälzische Innenministerium auf Anfrage mitgeteilt. Das Tier habe sowohl die nach dem Vorfall gesondert durchgeführten Tests als auch die reguläre jährliche Diensthundeprüfung „erfolgreich absolviert“. Dabei habe der belgische Schäferhund keine Auffälligkeiten gezeigt. Bei der Staatsanwaltschaft Frankenthal sei aber ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung anhängig. Zu dem Vorfall war es gekommen, als die Gäste das Brautpaar im Freien begrüßten. Während sie klatschten und jubelten, sei die Mutter mit dem Mädchen auf dem Arm an dem von der Ehefrau des Diensthundeführers an der kurzen Leine gehaltenen Tier vorbeigelaufen und dieser habe nach dem Kind geschnappt. Das Ministerium hatte in einer Antwort auf eine Anfrage im Landtag angekündigt, die Sicherheitsstandards für den Einsatz der Tiere sowie die Qualifizierung der Hundeführer überprüfen zu wollen.