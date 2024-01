Nach einer Bedrohungslage in einer Wohnung an der Neckarpromenade in der Mannheimer Neckarstadt hat die Polizei am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr einen 47-jährigen Mann festgenommen. Bei der Festnahme habe der Tatverdächtige Widerstand geleistet. Nach einer medizinischen Versorgung wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Worum es bei der Bedrohungslage konkret ging, dazu will die Polizei aktuell noch keine weiteren Angaben machen. Zu dem Einsatz sei es gekommen, da Hinweise dafür vorgelegen hätten, dass der Tatverdächtige möglicherweise bewaffnet gewesen sei. Während des mehrstündigen Einsatzes, an dem Polizei und Rettungskräfte beteiligt waren, habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bewohner des Anwesens sowie für die Bevölkerung bestand, heißt es.