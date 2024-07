Die CDU-Fraktion im Stadtrat zeigt sich besorgt nach Aussagen des Ludwigshafener Werkleiters der BASF, dass die Rahmenbedingungen für die Produktion in Deutschland stetig schlechter würden. „Die Stadt und die BASF verbindet eine enge wirtschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung. Deshalb hören wir mit großer Besorgnis die Botschaften, die von der BASF kommen“, sagt Peter Uebel, Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion. „Wenn der Standortleiter des Ludwigshafener Werks, Uwe Liebelt, von stetig schlechter werdenden Rahmenbedingungen für die Produktion in Deutschland spricht, dann muss endlich in Berlin gehandelt werden. Die Antwort muss eine Wirtschaftspolitik sein, die ihren Namen verdient und nicht die De-Industrialisierung weiter vorantreibt“, fordert Uebel. Vor einigen Tagen hatte Liebelt bei einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer (IHK) die hohen Energiepreise, den Fachkräftemangel, die hohen Steuern und Abgaben sowie die lähmende Bürokratie als Ursachen für die anhaltenden Schwierigkeiten des Wirtschaftsstandorts Deutschland und damit auch Ludwigshafens ausgemacht. Die BASF baue wegen der Schließung einiger Anlagen Personal im großen Umfang ab, so Uebel. Betroffen davon sind laut CDU nicht allein die Mitarbeiter der BASF, sondern auch die Dienstleister und Zulieferer des Unternehmens. „Wir sind als Stadtgesellschaft und Region seit Anbeginn in enger Partnerschaft mit BASF verbunden. Wir hoffen, dass es gelingt, auch für die Zukunft den Standort Ludwigshafen zu sichern“, so Uebel.