[Aktualisiert: 15.38] Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) rückte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Kreis Birkenfeld zur Festnahme des Mannes an, der bei Facebook zu weiteren Polizistenmorden aufgerufen hatte. Das haben die Sicherheitsbehörden nun mitgeteilt. Zuvor hatte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) den Vorfall erwähnt – am Rande der polizeiinternen Trauerfeier für die beiden Polizisten, die am Montag im Kreis Kusel erschossen worden waren.

Aufruf zu „Cop Hunting“

Nach Angaben der Ermittlungsbehörden hatte der Mann am frühen Donnerstagnachmittag bei Facebook zwei öffentlich sichtbare Videos hochgeladen, in denen er zum „Cop Hunting“ – also zur Jagd auf Polizisten – aufruft. Er präsentierte demnach eine Anleitung dazu, wie Polizisten an einem beliebigen Tag in der Zeit von 23 bis 4 Uhr auf einen Feldweg gelockt und aus einem Hinterhalt heraus beschossen werden sollen. Dies könne er gegen eine Teilnehmergebühr organisieren.

Mit Armbrust und Baseballschläger

Stunden später stürmte das SEK die Wohnung, in der er sich verbarrikadiert hatte. Gleich hinter der Tür stand ein Baseballschläger, in einem der Zimmer eine – allerdings nicht geladene – Armbrust. Die Beamten überwältigten den 55-Jährigen daher mit einem Taser-Schuss, sie berichten: „In einer ersten spontanen Äußerung bestätigte er seinen mörderischen Hass auf die Polizei.“

Wieder auf freiem Fuß

Aufgrund seines Zustands wurde er zunächst in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß. Ihm droht ein Verfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und Bedrohung.

