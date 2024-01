Nach einer unvermittelten Messerattacke auf eine Frau an einer Ampel in Mannheim schließen die Ermittler eine psychische Erkrankung des 28 Jahre alten mutmaßlichen Angreifers nicht aus. Gegen den Mann sei Haftbefehl unter anderem wegen versuchten Mordes erlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Er soll am vergangenen Mittwoch an einer Ampel neben einer ihm unbekannten 28-Jährigen gestanden und die Frau ohne Vorwarnung angegriffen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Freitag verletzte er sein Opfer zunächst am Kopf, rang es dann nieder und stach weiter zu. Zeugen überwältigten den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.