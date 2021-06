Nach einem brutalen Angriff auf einen 17-Jährigen am vergangenen Donnerstag auf einem Mundenheimer Schulhof, konnte die Polizei einen 15-Jährigen als einen der Täter ermitteln. Dabei halfen Zeugenhinweise. Die anderen Täter sind laut Polizeisprecher noch unbekannt. Nach einem Streit auf dem Hof in der Franz-Zang-Straße war ein 17-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher geschlagen und getreten worden. Einer der Täter verwendete dazu einen Baseballschläger, ein anderer einen sogenannten Totschläger – also einen Schlagstock aus Metall. Die Täter flüchteten. Der 17-Jährige wurde mit Kopfverletzungen und zwei gebrochenen Fingern ins Krankenhaus gebracht, konnte laut Polizei aber inzwischen wieder entlassen werden. Ein 16-Jähriger, der dem jungen Mann zur Hilfe geeilt war, wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen und Zeugenvernehmungen dauern weiter an. Weitere Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.