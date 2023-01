Die Fasnachter bangen um ihre Umzüge. Nach großen Städten wie Mannheim/Ludwigshafen und Frankenthal gibt es nun auch in der Südpfalz eine Absage. Weil die vom Land geforderten Sicherheitsauflagen für die Veranstalter zu hoch sind, wird kein närrischer Lindwurm durch Bellheim ziehen. Im Kreis Südliche Weinstraße besteht zumindest noch Hoffnung, dass die Straßenfasnacht mit Umzug gefeiert werden kann. Die Karnevalgesellschaft Offenbach „Die Froschköpp“ teilen auf Anfrage der RHEINPFALZ mit, dass sich ihr Karnevalsumzug in diesem Jahr in reduzierter Form hoffentlich umsetzen lassen werde. Vorsitzender Axel Schrader erklärt, dass es in diesem Jahr keine Wägen geben werde, dafür aber Fußgruppen, die durch das Dorf ziehen sollen. Die limitierte Anzahl von Gruppen werde nur aus Offenbach stammen. Momentan befinde sich der Umzug noch in Planung, eine Genehmigung der Kreisverwaltung müsse noch eingeholt werden. Auch arbeite man eng mit Polizei, dem Rettungsdienst und dem Jugendschutz zusammen. Der Herxheimer Fasnachtsumzug wird traditionell vom CV Herxheim ausgerichtet. Das teilt Ehrenmitglied und „Vollblutfasenachter“ des CV Herxheim, Walter Grieß, auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Dennoch müsse alles mit der Gemeinde abgesprochen werden. Der Wille, nach zwei Corona-Jahren wieder einen Umzug zu organisieren, ist beim Vereinsvorstand vorhanden. Der Knackpunkt sei das Sicherheitskonzept, das vom Gemeindevertreter abgesegnet werden muss. Bereits beim letzten Umzug vor zwei Jahren war man gezwungen, Umzugsbuttons für jeweils einen Euro zu verkaufen, um die Unkosten halbwegs zu decken. Am 10. Januar ist ein Gespräch zwischen der Vorsitzenden des Vereins, Andrea Schindler, und der Ortsbürgermeisterin Hedi Braun. Dann entscheidet sich, ob ein Umzug stattfindet oder nicht.