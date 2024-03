Die Trifelsstadt will einen Auftritt von AfD-Bundeschef Tino Chrupalla in ihrem Hohenstaufensaal verhindern und hat der Partei eine Absage erteilt. Dagegen geht die Bundestagsfraktion nun anwaltlich vor. Wie stehen die Chancen in dem Eilverfahren? In anderen Kommunen konnte sich die rechtspopulistische Partei schon einklagen. Doch im Annweilerer Fall liegen die Dinge etwas anders: Denn der AfD-Kreisverband hatte vergessen, den Mietvertrag zu unterschreiben und zurückzuschicken.

Mehr zu dem Thema erfahren Sie im ausführlichen Artikel.