Nach einer Abifeier am Freitagabend in Germersheim hat ein 21-Jähriger auf einen 19-jährigen Mitschüler eingeschlagen und -getreten. Grund für die Auseinandersetzung war laut Polizei, dass der 21-Jährige im Auto des 19-Jährigen nächtigte und trotz mehrfacher Aufforderungen den Wagen nicht verlassen wollte. Selbst die hinzugerufene Polizei stieß bei dem 21-jährigen auf taube Ohren. Der betrunkene junge Mann wurde schließlich von den Beamten aus dem Auto geholt und in Gewahrsam genommen. Anschließend wurde er nach Hause gebracht und seinen Eltern übergeben.