Eine Wanderin ist am Donnersberg etwa 15 bis 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Zahlreiche Feuerwehrleute und zwei Hubschrauber waren im Einsatz, um die Frau schwerverletzt zu bergen. „Die Schwierigkeit war es, sich zunächst einmal Zugang zur Unfallstelle zu verschaffen“, erklärt Oliver Schmittinger, stellvertretender Wehrleiter der VG Kirchhheimbolanden. Glücklicherweise verfügt die Feuerwehr Dannenfels über ein so genanntes All-Terrain-Vehicle (ATV), einer Art Quad, mit dem die Einheiten von unten recht nahe an die Unfallstelle herankamen. „Andere versuchten es von oben“, erläutert Schmittinger. Feuerwehrleute hätten sich vorsichtig an den steilen Abstieg vom Adlerbogen herunter zu der verletzten Frau gewagt. Schließlich mit Erfolg, die Wanderin wurde mit schweren Verletzung gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Über die Ursachen des Sturzes ist nichts bekannt.