Glücklicherweise nicht verletzt wurde eine 26-jährige Autofahrerin bei einem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 10 Uhr an der A-65-Abfahrt Edenkoben ereignete. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Frau auf die K 6, ohne am Stoppschild anzuhalten. Dann riss sie das Lenkrad herum. Dadurch drehte sich ihr Fahrzeug um 180 Grad, bevor es mit der Leitplanke kollidierte. Der Gesamtschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.