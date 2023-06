Am Rande des Reutlinger Christopher-Street-Day (CSD) ist es am Samstagabend laut Polizeiangaben zu Übergriffen gekommen. Nach dem friedlichen Demonstrationszug mit etwa 1000 Menschen soll eine etwa fünfköpfige Gruppe mit Faustschlägen Menschen attackiert haben, die die CSD-Veranstaltung im Bürgerpark gerade verlassen hatten. Drei CSD-Teilnehmer wurden dabei nach Polizeiangaben leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung sei nicht notwendig gewesen.

Drei mutmaßliche Angreifer konnten flüchten. Die Polizei prüft eine Tatbeteiligung von zwei jungen Männern, die bei der Anzeigenaufnahme kontrolliert worden waren. Die Ermittlungen liefen derzeit in alle Richtungen, auch zur Möglichkeit eines homophoben Hassverbrechens, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Der Christopher Street Day wird weltweit gefeiert. Zurück geht die Bewegung auf Ereignisse im Juni 1969, als Polizisten in New York die Bar „Stonewall“ in der Christopher Street stürmten und so einen Widerstand von Schwulen, Lesben und Transmenschen auslösten.