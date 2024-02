Nach einem Raubüberfall am Aschermittwoch-Nachmittag hat die Polizei in Grünstadt potenzielle Verdächtige kontrolliert. Gegen 7.20 Uhr hatte ein wohl etwa 1,90 Meter großer und dunkel gekleideter Mann im Westlichen Graben einer 75-Jährigen die Handtasche mit Bargeld, Mobiltelefon und persönlichen Gegenständen entrissen. Im folgenden Gerangel mit dem Angreifer war die Seniorin nach Polizeiangaben ebenso zu Boden gestürzt wie ihr 83-jähriger Ehemann. Der hat sich dabei so sehr verletzt, dass er später ins Kreiskrankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen worden ist.

Bei ihrer Fahndung im Anschluss haben die Einsatzkräfte niemanden entdeckt, der die Beute bei sich hatte. Trotzdem hält es der Grünstadter Inspektionschef Thomas Jung für denkbar, dass Beamte den Täter an diesem Abend angesprochen haben. Schließlich könnte er die Handtasche rechtzeitig versteckt haben. Warum die Ermittler durch die Kontroll-Ergebnisse trotzdem noch auf eine heiße Spur kommen könnten und wieso der Raub wohl keine Spontan-Tat war, steht im ausführlichen Artikel.