Naturschützer rufen am Himmelfahrtswochenende vom 13. bis 16. Mai wieder zur bundesweiten Vogelzählung in Gärten und Parks auf. Daran beteiligen sich nach Angaben des Naturschutzbundes Nabu immer mehr Menschen: „Das Interesse an der Natur vor der eigenen Haustür steigt“, sagte Bernd Petri vom Nabu Hessen am Montag in Wetzlar. Die Corona-Pandemie habe den Trend noch einmal deutlich verstärkt. Bundesweit machten im vergangenen Jahr 161.000 Menschen mit. Die große Datenmenge aus den Zählungen ergebe ein genaues Bild von Zu- und Abnahmen in der heimischen Vogelwelt. Teilnehmer sollten von einem ruhigen Plätzchen im Garten, Park, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus von jeder Vogelart die höchste Anzahl notieren, die sie im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachten. Die Ergebnisse werden am besten online unter www.stundedergartenvoegel.de gemeldet. Dort gibt es auch mehr Infos zu der Aktion.