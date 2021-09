Die Verlesung der Namen der mindestens 134 Todesopfer der Flutkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz ist Teil des rheinland-pfälzischen Staatsaktes zum Gedenken an die Hochwassernacht. Die Feierstunde beginnt am Mittwoch um 17 Uhr am Nürburgring. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sind Redner, ebenso die Verbandsbürgermeisterin von Ahrweiler, Cornelia Weigand (parteilos), die sich am Tag der Katastrophe vergebens darum bemüht hat, dass die Menschen frühzeitig gewarnt werden. 2500 Gäste waren geladen, 1000 sind gekommen. Darunter Angehörige der Opfer, Menschen, die in der Nacht zum 15. Juli selbst verwundet wurden, Helfer und Ortsbürgermeister. Musikalisch umrahmt wird die Feier vom gemeinsamen Blechbläserensemble des Heeresmusikkorps Koblenz und des Landespolizeiorchesters.