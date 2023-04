Die Polizei sucht nach einer Nötigung auf der B9 weitere Geschädigte. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, befuhr ein 59-Jähriger Mann am Dienstag zwischen 15.55 Uhr und 16.02 die Bundesstraße in Richtung Ludwigshafen, als in Höhe der Anschlussstelle Speyer-Nord ein blauer VW-Caddy mit Mannheimer Kennzeichen sehr dicht auffuhr. Zudem überholte der VW mehrere Autos verbotswidrig rechts und benutzte dafür den Standstreifen. „Danach zog der VW-Caddy wieder auf den linken Fahrstreifen, überholte weitere Fahrzeuge und fuhr auch hierbei auffällig“, heißt es im Polizeibericht. Das Kennzeichen des VW-Caddy ist den Beamten bekannt.

Die Polizei Speyer hat ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet und ruft alle Geschädigten und Zeugen der Situation auf, sich unter 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.