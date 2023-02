Nosferatu-Spinne: Über 1000 Meldungen und ein aktueller Fall

Eigentlich ist die Begegnung mit einer Nosferatu-Spinne auch hier in der Region nichts Besonderes mehr. Doch Katharina Schneeberg, Zoologin und Nosferatu-Expertin am Pfalzmuseum für Naturkunde, bekommt weiterhin viele Meldungen sowie Fotos, wenn das Exemplar irgendwo auftaucht – wie jüngst in Bad Dürkheim. Hier geht’s zum Artikel.

Zeugen: Pastor regelmäßig im Zweier-Urlaub mit Messdiener

Der katholische Pfarrer von Freisen (Saarland) fährt über Jahre hinweg über Fasching in den Schwarzwald und nimmt immer einen anderen Jugendlichen mit, um seinen sexuellen Neigungen nachzugehen. Trotzdem gelingt es dem Priester, sich in seinem Dorf ein überaus hohes Ansehen zu erwerben. Dieses Bild des Angeklagten zeichneten am Donnerstag mehrere junge Männer. Hier geht’s zum Artikel.

Rheinland-Pfalz nahm 2022 mehr Flüchtlinge auf als 2015

Am Rande des Flüchtlingsgipfels in Berlin nannte das rheinland-pfälzische Integrationsministerium konkrete Zahlen. Währenddessen sehen sich die Städte und Gemeinden im Land an der Grenze der Belastbarkeit. Hier geht’s zum Artikel.

100 Jahre Jugendstrafrecht – Eine Erfolgsgeschichte?

In Deutschland sollen Straftäter bis 21 Jahre nicht nur bestraft, sondern auch erzogen werden. Wie das in der Praxis funktioniert, erklärt Klaus Beyerle, der Leiter der Jugendstrafanstalt Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis), im Gespräch mit RHEINPFALZ-Redakteurin Elena Bruckner. Hier geht’s zum Artikel.

Wie Kimmel und Pfeiffer im Endspurt noch mal die Kaiserslauterer Wähler mobilisieren wollen

Nach der Wahl ist vor der Wahl – das gilt besonders für Beate Kimmel (SPD) und Anja Pfeiffer (CDU), die am Sonntag die beiden Plätze für die Stichwahl ums Oberbürgermeisteramt in Kaiserslautern geholt haben. Wie wollen sie und ihre Teams die Wähler noch einmal mobilisieren? Hier geht’s zum Artikel.

Ehemann angefahren: Frau muss für sechs Jahre ins Gefängnis

Das Zweibrücker Schwurgericht hat am Donnerstag das Urteil über die Frau gesprochen, die im September 2022 ihren Ehemann in der Verbandsgemeinde Rodalben mit dem Auto anfuhr. Wie das Gericht die Entscheidung begründet. Hier geht’s zum Artikel.

Partys und Umzüge für Alt und Jung: Närrisches Treiben in der Pfalz

Viele Umzüge wurden abgesagt. Die Westricher Narren aber setzen in Ramstein-Miesenbach ihr Ausrufezeichen. Aber auch sonst ist trotz der Absagen einiges los – nicht nur in der Pfalz. Eine Auswahl an Veranstaltungen, auch aus dem Saarland. Hier geht’s zum Artikel.

Bachelor-Kandidatin Lisa: „Ich bin bereit, meine Krallen auszufahren“

Wer kann Rosenkavalier David Jackson erobern? Ab 1. März buhlen auf RTL 23 Frauen um das Herz des „Bachelor“. In der 13. Staffel der Kuppelshow ist auch eine Pfälzerin dabei. Die 27-jährige Lisa R. aus Annweiler erzählt unserer Redakteurin Judith Hörle, ob sie nach ihrer Einmonatsehe im vergangenen Jahr noch mal den Weg vor den Traualtar wagen würde. Hier geht’s zum Artikel.

„Layla“-Sänger DJ Robin im RHEINPFALZ-Interview: „Der Erfolg gibt uns recht“

DJ Robin und sein Kollege Schürze haben mit „Layla“ den Sommerhit 2022 gelandet – und eine Sexismus-Debatte ausgelöst. Am Rosenmontag tritt Robin Leutner in Wörth auf. Ballermann-Songs funktionieren mit genau solchen Texten, sagt der 27-Jährige im Interview mit Natascha Ruske. Hier geht’s zum Artikel.

Schockanruf: Rentner übergibt mindestens 100.000 Euro an Betrüger

Goldmünzen und Bargeld im Wert von mindestens 100.000 Euro hat ein 79-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein Betrügern übergeben. Der Mann erhielt am Mittwoch einen sogenannten Schockanruf. Hier gehts zum Artikel.